ما موقف "حزب الله" من الورقة الفرنسية؟

لا جديد يُذكَر في المشهد السياسي اللبناني، وحده التوتر الحدودي يرخي بثقله على مختلف الإستحقاقات التي باتت معلّقة إلى حين نضوج التسوية وانتهاء الحرب في غزة أولاً.

في هذه الأثناء، واصل وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه جولته في المنطقة، وحطّ في القاهرة في زيارة لم تكن محددة مسبقاً، وعلى جدول أعماله الطرح الفرنسي للتهدئة في المنطقة ومن ضمنها لبنان.

سيجورنيه كان أودع أفكاره في بيروت، وأشارت المعلومات إلى أن الورقة الفرنسية وما تضمنته من أفكار قد وصلت إلى المعنيين وتحديداً حزب الله الذي سُجّلت له تصريحات عالية السقف في اليومين الماضيين.

وفي السياق، نقلت مصادر سياسية مطلعة عبر “الأنباء” الالكترونية أن “الحزب” غير معني بأي ورقة لا تتضمن موافقة إسرائيل على وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة ووقف اعتداءاتها بشكل نهائي على جنوب لبنان، وإلا ستبقى المواجهات مستمرة بين الحزب واسرائيل إلى حين قبول الأخيرة بوقف إطلاق النار ووقف عملياتها العدوانية في غزة وفي جنوب لبنان.