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ما هو سبب تدابير السير في عمشيت؟

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 3:35 مساءً
عمشيت

عمشيت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “ينظم يوم الأحد 23- 5-2021، ما بين الساعة 7,30 والساعة 10,30 صباحا سباق للدراجات الهوائية، تحت إشراف نادي عمشيت والإتحاد اللبناني للدراجات.

ينطلق السباق من أمام مطعم ماكدونالدز، عمشيت (نقطة الانطلاق) مرورا، بالبترون وصولا إلى جسر شكا، ثم العودة إلى جسر جبيل، حتى نادي عمشيت (نقطة الوصول). سيتم منع الوقوف والتوقف على جانبي الطرق، ولن يتم منع المرور على طول مسار السباق المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرق، حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام”.

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