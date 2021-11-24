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ما هو موعد تغيّر الطقس؟ إليكم التفاصيل

24 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقي للمتوسّط. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين ١٧ و ٢٥ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و دون تعديل على الجبال والداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و دون تعديل على الجبال والداخل، تتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية.

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