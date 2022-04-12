ما هو موقف الرئيس تمام سلام من الانتخابات ومن الرئيسين ميقاتي والسنيورة؟

اشار الرئيس تمام سلام في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال بعد لقائه السفير السعودي في لبنان الى انه متفائل بالنسبة للعلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، مؤكدا ان هذه العلاقات تاريخية وبالتالي “باخرتها” التاريخية اكبر من ان تتعثر بأحداث عابرة.

اما انتخابيا، فلفت سلام الى ان جميع المرشحين البيروتيين أبنائه، متمنيا الفوز لمن يستحق تمثيل هذه المدينة.

وعن موقفه من دعم الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، شدد سلام على ان موقفه هو العزوف عن الترشيح لهذا الاستحقاق الانتخابي، متمنيا ان تتاح الفرصة للجميع للفوز بالانتخابات النيابية المقبلة.

كما وتمنى ان ينهض لبنان من جديد بعد الظروف الصعبة التي يمر بها وبعد الانحدار الكبير الذي يعانيه، قائلا: للاسف الاحداث والمواقف والاجراءات لا تبشر بالخير.

وختم سلام حديثه لموقعنا، اننا نريد التغيير من خلال الجيل الجديد، مشيرا الى انه علينا ان نفتح المجال امام الشباب للدخول الى الحياة السياسية والبرلمانية.