ما هو موقف نائب الجماعة الإسلامية من ترشيح قائد الجيش؟

اعتبر النائب عماد الحوت أنّ “لبنان لم يعد يحتمل 6 سنوات أخرى من وجود “رئيس فريق” ومن الاستفزازات”، لافتاً إلى أنّ “رأس الحربة في مواجهة ميشال عون كان حزب “القوات” ولكنّه عاد للقيام باتفاق معراب”.

وقال الحوت في حديث إلى “صار الوقت” عبر mtv: “نحن محكومون بالنصاب وبعدد الأصوات في ما يخصّ الانتخابات الرئاسية وحتى الآن لم يتمكّن أي مرشّح من الحصول على هذين العاملين بالنّسبة لنا”.

وأضاف: “قائد الجيش جوزيف عون ليس مرشّحاً حتى الآن وفي اليوم الذي يُصبح فيه مرشّحاً يمكن مقارنته بالآخرين وتحديد الموقف من ذلك”.