الجمعة 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 25 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو موقف نائب الجماعة الإسلامية من ترشيح قائد الجيش؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 4:39 صباحًا
النائب عماد الحوت

النائب عماد الحوت

A A A
طباعة المقال

اعتبر النائب عماد الحوت أنّ “لبنان لم يعد يحتمل 6 سنوات أخرى من وجود “رئيس فريق” ومن الاستفزازات”، لافتاً إلى أنّ “رأس الحربة في مواجهة ميشال عون كان حزب “القوات” ولكنّه عاد للقيام باتفاق معراب”.

وقال الحوت في حديث إلى “صار الوقت” عبر mtv: “نحن محكومون بالنصاب وبعدد الأصوات في ما يخصّ الانتخابات الرئاسية وحتى الآن لم يتمكّن أي مرشّح من الحصول على هذين العاملين بالنّسبة لنا”.

وأضاف: “قائد الجيش جوزيف عون ليس مرشّحاً حتى الآن وفي اليوم الذي يُصبح فيه مرشّحاً يمكن مقارنته بالآخرين وتحديد الموقف من ذلك”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان
    كم بلغ عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان؟
    المدارس
    متعاقدو الأساسي: قرار شورى الدولة انتصار لدولة القانون والمؤسسات
    المجلس الدستوري
    الآثار السياسية والقانونية لابطال نيابة فنج والسلوم... هل عليهما اعادة رواتبهما؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شعار تطبيق واتساب
    خبر غير سار لمستخدمي الواتساب.. تحضروا للاشتراك الشهري!
    فرقة ميّاس
    بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
    فراس سلوم
    بعد إبطال نيابته... إليكم أول تعليق لفراس سلوم