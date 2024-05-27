ما هي آخر التطورات جنوباً؟

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منذ ساعتين
قصف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

قصف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

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في وقت متأخر من الليل، شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على قرى جنوب لبنان، حيث استخدم القنابل الضوئية بكثافة فوق قضاءي صور وبنت جبيل.

كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية فوق قرى الناقورة، علما الشعب، وطيرحرفا والضهيرة.

وفي خرق جديد للسيادة اللبنانية، حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى نهر الليطاني.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه قصف مبنى يؤوي عناصر لحزب الله في منطقة يارون جنوب لبنان أمس.

وأضاف البيان الصادر على “تليغرام” أن سلاح الجو استهدف أيضا عناصر تابعة لحزب الله في بلدة حولا استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل، بالإضافة إلى بنية تحتية عسكرية في بلدة الخيام.

    المصدر :
  • وكالات

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