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ما هي آخر المستجدات جنوباً ؟

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تعرّضت أطراف بلدة شبعا وكفرشوبا وحلتا خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة اسرائيلية.

وسبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدّت الى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفرشوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلًا.

وفيما أعلن حزب الله في بيان يوم أمس الخميس 25\4\2024، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدونا عند الساعة‏ 17:15 من بعد ظهر اليوم الخميس 25-4-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوها إصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق صدر عن حزب الله بيان أعلن فيه انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 25-4-2024 انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة”.

كما وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن نجاة عدد من عناصر فرق الاطفاء وفوج إطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل، بعد استهدافهم من قبل مدفعية العدو الاسرائيلي خلال عملهم على إطفاء النيران التي أشعلها العدو في حرج يارون، نتيجة استخدامه قذائف فوسفورية وضوئية، متعمدا إحراق الحرش، كما أطلق عدة قدائف مدفعية لترهيب عناصر الاطفاء من ممارسة مهامهم في إطفاء الحريق.

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