ما هي آخر المستجدات في حراك "الإشتراكي"؟

واصل الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط حركة التواصل الداخلي، حيث التقى جنبلاط أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وأجرى معه جولة تقييمية للاتصالات التي قام بها مع القوى السياسية.

وإذا كانت حركة اللقاء الديمقراطي لم تثمر بعد نتائج ملموسة قد تساعد على حلحلة في الملف الرئاسي، غير أنه وفق مصادر الوفد لـ”الأنباء” الالكترونية فإن حركة اتصالاته مع الأفرقاء السياسيين لن تتوقف، وسيكون له الأسبوع المقبل عدة لقاءات مع عدد من الكتل النيابية، على أمل التوصل الى صيغ مقبولة تساعد على وضع حد للشغور الرئاسي بالتعاون مع الرئيس بري.