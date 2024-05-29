ما هي آخر مستجدات ملف "التيكتوكرز"

أفاد مصدر قضائي لـ”العربية” بأن “القضاء تسلّم 3 محاضر خاصة باثني عشر موقوفاً، بينهم اثنان من القاصرين كانت مهمتهم استدراج الضحايا بملف التيكتوكرز، كانوا قد مثلوا أمام قاضي التحقيق، وتضمّن المحضر الأول 5 موقوفين تم تحديد جلسة خاصة بهم في شهر تموز المقبل تمهيداً لإصدار القرار الظني، والثاني 5 موقوفين آخرين، أما المحضر الثالث فتضمّن موقوفَين”.

وقال المصدر: “بالنسبة إلى مذكرات التوقيف الغيابية، فهي صدرت بحق بول المعوشي “جاي” الموجود في السويد، وبيتر نفّاع، بالإضافة إلى شخص ثالث موجود خارج لبنان”.

كما أكد “أن القضاء عمّم على الإنتربول نشرة حمراء بحق المتوارين، لوجود عدد منهم في أكثر من دولة”.

أما في ما يتعلق بالمعوشي المتورّط الأساسي في عصابة “تيك توك” ودوره في تحويل الأموال وبيع فيديوهات على DarkWeb، فكشف المصدر القضائي “أن السويد رفضت تسليمه للقضاء اللبناني بعد طلب النيابة العامة التمييزية اللبنانية، لذلك تم اللجوء إلى الإنتربول لإحضاره، لاسيما بعدما تبيّن أنه يحمل جنسيتين، الأمر الذي يسمح له بمغادرة السويد إلى بلد آخر”.

كما أكد أن “السويد باتت مُلزمة بتسليم المعوشي بعد إصدار النشرة الحمراء عبر الإنتربول، لاسيما أنه متورّط بتبييض الأموال بعدما تبيّن قيامه بتحويلات مالية كبيرة”.