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ما هي أبرز القوانين التي أقرها مجلس الوزراء اليوم؟

منذ دقيقتان
وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

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انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء ، واشار بعدها وزير الإعلام المحامي بول مرقص الى ، ان “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون استقلالية القضاء، كما وافق على “منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب”.

واوضح مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ “وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل”.

ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما فيما يتعلّق بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني”، كما أكّد أنّ “مجلس الوزراء وافق على منح المتضررين من العدوان الإسرائيلي بعض الإعفاءات من الضرائب”، بناء على طلب من وزارة المالية.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر “تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين”.

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