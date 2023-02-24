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ما هي أسباب ارتفاع "الدولار"؟

منذ 11 ثانية
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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أمل الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل أن تكون أوضاع المصارف ذاهبة إلى التحسن، معتبرًا في حديث مع “الأنباء” أنّ “موضوع ارتفاع الدولار في جزء منه مرتبط بالسوق الموازي، وهذه المشكلة ظهرت في أوائل أيلول 2019 بسبب شح السيولة وتراجع تدفق رؤوس الأموال لغاية اليوم، ولم تتم معالجة هذا الأمر منذ ذلك التاريخ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما يتحكم بالسوق الموازي والمضاربين بسعر الصرف”.

وأضاف: “هناك أيضاً فئة ثالثة من مصلحتها عدم تراجع سعر الصرف كي لا يؤدي إلى خسارتها”، داعيًا إلى “الاستغناء عن السوق الموازي بالكامل والعودة إلى السعر الرسمي، وهذا لا يتم إلا بعد استعادة الثقة وتدفق الأموال وتنفيذ الإصلاحات، ويتطلب إجراءات تؤدي إلى تراجع سعر الصرف”.

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