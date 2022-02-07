ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة؟

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مرجحين – مشمش

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق.

أمّا طريق ترشيش – زحلة فسالكة أمام جميع الآليات باستثناء الشاحنات، كذلك طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع الآليات.

يذكر أنه يسيطر طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثر بدءا من ليل الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. كما نحذّر من خطر تكوّن الجليدعلى الطرقات الجبلية التي تعلو 1700 م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب 60كلم/س دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيّاً إلى غائم مع أمطار اعتباراً من فترة الظهيرة تشتدّ غزارتها أحياناً مع عواصف رعديّة وثلوج على ارتفاع 1900م، ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجيّ لتلامس ليلاً 1200م.