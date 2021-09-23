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ما هي خطة وزير الطاقة لدعم قطاع النقل العام؟

23 - سبتمبر - 2021
النقل البري

النقل البري

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بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ضرورة أن تبادر الحكومة الى وضع خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم إمكانية الاستمرار بسياسة دعم المحروقات ولمواجهة تداعياته بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين وبالتالي لا يُعيق العجلة الاقتصادية والتنقل وحاجات الوصول الى أماكن العمل.

ويشمل اقتراح وزير الطاقة دعم سيارات النقل العام “الأجرة” بعدد من صفائح البنزين شهرياً وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها للتعرفة على المواطنين.

كما أثار فياض موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات وضرورة تفعليه كونه حاجة وطنية إذ لا يمكن الاستمرار من دون إيجاد خطة بديلة للنقل مما يُقلّص أكلاف النقل من جهة ويُخفِّف من استهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية، مشيراً الى إمكانية تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان اجتماعية كون النقل هو في طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس.

ويرحب فياض بالتعاون والتنسيق القائم في هذا الملف مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ومع المجلس مجتمعاً. وأكد فياض ضرورة توفير علاجات بديلة في ظل عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، مما يحتم إيجاد حلول سريعة لافتاً الى إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفعالة للمواطنين؛ ورأى أن على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع من دون استثناء.

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