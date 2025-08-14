ما هي رسالة لاريجاني إلى لبنان؟.. مصادر تكشف التفاصيل

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز

كشفت مصادر مطلعة اـ”الحدث، أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان حملت “لغة دبلوماسية بأدبيات الأمن القومي”.

وأوضحت المصادر، الخميس، أن رسالة لاريجاني الذي التقى أمس عدداً من المسؤولين اللبنانيين، تلخصت بأن “حزب الله جزء من أمن إيران القومي وألا تسليم للسلاح”.

كما أضافت أن المسؤول الإيراني لم يحمل رغم ذلك “كلمة سر” لحزب الله، بل رسالة للمطالبين بسحب السلاح عنوانها “نحن هنا”

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الرسالة وجهت إلى “من يهمه الأمر”، ومفادها “الحرب أو الحديث معنا”.

يذكر أن الحكومة كانت أقرت، الأسبوع الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لهذا الهدف بحلول نهاية الشهر الحالي، على أن ينتهي تسليم السلاح أواخر السنة.

أتى ذلك، بعدما قدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس باراك، تحدد أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل أيلوم 2024.