ما هي صيغة الكهرباء التي اتفق عليها برّي وميقاتي؟

غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” عين التينة دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما اذا كان قد تناول في لقائه مع بري موضوع ملف الكهرباء: “اتفقنا على صيغة”.

وفي حين لم تتضح ماهية هذه الصيغة، رأت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، أن الصيغة يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً.

وأوضحت المصادر لـ”الشرق الأوسط” أن هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها.