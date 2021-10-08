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ما هي مستجدات كورونا في مستشفى رفيق الحريري؟

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لـ”مستشفى رفيق الحريري الجامعي” عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

“- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 43 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070″.

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