ما هي مقررات مجلس الوزراء لجلسة اليوم؟

تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة, اليوم الثلاثاء, عباس الحلبي, مقررات جلسة مجلس الوزراء, وقال: “الرئيس نجيب ميقاتي دعا إلى تفادي المزايدات لا سيما أنّ البلاد على بُعد 90 يوماً من الانتخابات وعلينا أن نعمل معاً لإنجاز هذا الاستحقاق”.

وأضاف, “الرئيس ميقاتي اعتبر أنّ مصارحة اللبنانيين ضرورة ليكونوا شركاء معنا من دون حرج فيطيب الجرح اللبناني ويعود وطننا لما كان عليه لأنّ الكلام الشعبوي لا يفيد وكذلك حال الإنكار”.

وتابع, “وزير الطاقة شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة لافتاً إلى العوائق والبحث يُستكمل بالخطة في جلسة مقبلة”.

وأشار الحلبي أنَّ, “مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية”.

وأكّد أنه, “لم يطرح موضوع التعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم”.