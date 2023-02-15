مباحثات بين حميّة ووفد أوروبيّ حول آليّة نقل المساعدات إلى سوريا عبر لبنان

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم كلًا من رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي MARTIN LASSEN SKYLV ومسؤول آلية الحماية المدنية الأوروبية SIMONE LICOMATI، في آلية تلقي المساعدات الإنسانية الأوروبية لمنكوبي زلزال سوريا من خلال المرافق اللبنانية ومنها إلى المنافذ الحدودية لنقلها إلى سوريا.

وأكد الوفد خلال الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدات إلى سوريا كما قدمها للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، مستعرضاً الخيارات التي يراها مناسبة لتسهيل عملية نقل المساعدات إلى سوريا، سواء عبر المطار أو المرافئ اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بنقل المساعدات عبر أراضي بلد ثالث، لبنان، وصولاً إلى بلد آخر.

وأكد حمية بدوره للوفد أن لبنان هو سوريا في مواجهة تداعيات هذا الزلزال، شاكراً الاتحاد الأوروبي على المساعدات التي كان قد قدمها إلى لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت، وكذلك على المساعدات المنوي تقديمها إلى سوريا.

وأوضح وزير الأشغال أنّ قرارنا بفتح مرافقنا الجوية والبحرية أمام تلقي المساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، أتى من خلال واجبنا الوطني والاخلاقي بالوقوف الى جانبها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها على كل الصعد.

ولفت الى أن الوزارة وضعت كل التسهيلات الآيلة إلى تسريع وصول المساعدات الى منكوبي ضحايا الزالزل، إضافة إلى أننا بادرنا إلى إجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات المعنية كافة الموجودة في المرافق والمنافذ الحدودية لضمان سهولة وسرعة إدخال وإيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها.