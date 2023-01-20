الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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مباحثات بين كنعان و"البنك الدولي".. والأولوية للمستشفيات

منذ 11 دقيقة
كنعان ووفد البنك الدولي

كنعان ووفد البنك الدولي

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفدًا من البنك الدولي آتيًا من واشنطن، وجرى بحث في المسائل المالية والإصلاحية والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، لا سيما على صعيد إدارة التمويل والعمليات الإصلاحية المرتبطة بالموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام والحكومة الالكترونية.

وكانت جولة أفق شاملة ركز خلالها النائب كنعان على المسألة الاجتماعية من الزاويتين الصحية والتربوية، لا سيما في المناطق التي هي بحاجة لعناية مركزة وطارئة لتستمر الى حين بلوغ مرحلة الإنقاذ الفعلي.

كنعان أشار إلى الاتفاق على عقد جلسة في الأيام المقبلة مع مكتب البنك الدولي في بيروت لمتابعة هذه الأمور، وجرى التركيز على مسألة المستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الانهيار الشامل وإعطاء الملف الأولوية والاهتمام ضمن البرامج الملحوظة بين لبنان والبنك الدولي.

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