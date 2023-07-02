الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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مباحثات بين محافظ بيروت ووفد فرنسيّ لتمويل مشاريع تخدم المواطنين

منذ 6 ساعات
المحافظ عبود استقبل بيكريس على رأس وفد فرنسي

المحافظ عبود استقبل بيكريس على رأس وفد فرنسي

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استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي فاليري بيكريس، رئيسة منطقة “ايل دو فرانس” التي تضم باريس وضواحيها، والوفد المرافق الذي ضم فيرونيك ساوبوت الرئيس التنفيذي لشركةSimplon ، فريدريك دي سانت سيرنين نائب المدير العام لمنظمة Acted  منظمة غير حكومية (NGO) مقرها في باريس، وعدد من المستشارين من بينهم اللبناني الأصل جان مارك زخيا مستشار شؤون الإعلام، وفق ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان.

هذا وقد تم التباحث في أهمية إعادة تفعيل الآليات المطلوبة في ظل الروابط الكثيرة التي تجمع لبنان وفرنسا، وتفعيل سبل التعاون بين بيروت ومنطقة “ايل دو فرانس” التي تتركز فيها النشاطات الاقتصادية والثقافية والعديد من المجالات المشتركة، التي قد تشكل منطلقًا للتعاون الثنائي بخاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع تخدم المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان .

في نهاية اللقاء توجهت بيكريس والوفد برفقة المحافظ عبود إلى مرفأ بيروت حيت وضعت إكليلًا من الزهر على نصب شهداء انفجار الرابع من آب.

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