"مبادرة إنقاذ بيروت" تتابع مشروع تنظيف العاصمة وإضاءتها

نظّمت “مبادرة انقاذ بيروت” المنبثقة عن جمعية احتفالات بيروت بالتعاون مع شركة “رامكو”، حملة تنظيف شارع بلس بالحمرا، عبر غسل الشارع بالمياه والمواد التنظيفية وطلاء الجدران ورفع النفايات واعادة تجديد المستوعبات وزيادتها.

وأشارت عضو المبادرة “نجوى بارودي” الى أنّ “حصيلة التواصل الذي أجرته الأسبوع الفائت في محافظة وبلدية بيروت ومع مديرين في شركة RAMCO والجامعة الأميركية في بيروت وشركة TINOL افضى الى هذه النتيجة الايجابية”.

وفنّدت حيثيات ومجريات الاجتماع مع محافظ بيروت القاضي “مروان عبود” لجهة التجاوب الكامل مع المبادرة، وفتح أبواب المحافظة ووضع كل امكانياتها بالتصرف الكامل لإنجاحها.

ووفق بيان للمبادرة، أوعز عبود الى 3 مستشارين في المحافظة للتواصل الدائم والمتابعة الجدية مع أعضاء المبادرة، وخصوصًا مع بارودي والمهندس راشد سركيس للوقوف على متطلبات العمل وحاجياته واتخاذ القرارات التنفيذية، والمتطلبات التقنية والفنية، والتسهيلات الإدارية.

وطلب القاضي عبود ضرورة الانتقال الى مناطق وشوارع أخرى، بعدما نجحت المبادرة في تكريس المسؤولية الاهلية والمجتمعية في رفع شأن واقع بيروت على المستويات البيئية والإنمائية والخدماتية وغيرها.

واتُفق على تشكيل فريق من المبادرة ومحافظة بيروت لاستشكاف عدد من الشوارع وتحديدها للانطلاق بورشة العمل تتعلق بالإضاءة، ورفع النفايات، وتحسين البيئة وتزفيت الفجوات والحفر، وطلاء الجدران وتنظيفها.