الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
مبادرة بري لإعادة إعمار الجنوب بين مواجهة التهديدات الإسرائيلية وتأمين العودة للقرى

منذ ساعتين
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري

يعقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماعًا استثنائيًا في دارته في المصيلح لمناقشة ملف إعادة إعمار الجنوب، مؤكّدًا خلاله التركيز على الأولويات الوطنية.

وأفادت أوساط متابعة في حركة أمل لـ”الأنباء” الإلكترونية بأن الاجتماع سيشارك فيه ممثلون عن وزارات الخدمات، بالإضافة إلى منظمات دولية وهيئات ومؤسسات محلية ذات صلة بملف الإعمار والأولويات المتصلة به. ويُعتبر هذا اللقاء المبادرة الأوسع منذ نهاية الحرب لتحضير الأرضية الملائمة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

ويكتسب الاجتماع رمزية خاصة كونه يُعقد على بعد أمتار من الموقع الذي استهدفته إسرائيل سابقًا والذي كان يضم معدات بناء، ويأتي في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب بهدف منع السكان من العودة إلى القرى الحدودية.

ويأتي هذا التحرك أيضًا بعد تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي هدّد فيها بمنع سكان الجنوب من العودة إلى قراهم ما لم يوافق حزب الله على تسليم سلاحه، مما يضاعف حساسية المرحلة ويبرز أهمية المبادرة اللبنانية في تثبيت استقرار المنطقة وبدء إعادة إعمار الجنوب.

