مبادرة من بهاء الحريري تكملةً لمسيرة الشهيد رفيق الحريري

اعلن الممثل السياسي لبهاء الحريري السيد صافي كالو أن بهاء الحريري أراد،في ذكرى 14 آذار، أن يقول انه مثل هذا النهار منذ 17 سنة كانت لدينا فرصة تاريخية، والتاريخ فتح بابه الواسع لبناء وطن فعلا سيدا حرا ومستقلا ووطن كان يمكن ان تسوده العدالة والازدهار.

وفي حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال، رأى انه “منذ ذلك الوقت حتى اليوم خسرنا كل شيء، وبطريقة سريعة خسرنا كل ما نملكه الى ان وصلنا الى الانهيار الكامل الذي نعيشه اليوم.

وفي هذا الوقت، ظلّت العدالة مستمرة بخطوات ثابتة بغض النظر انها لم تكن خطوات بالشكل الذي نتمناها والسرعة التي نتمناها ولكنها كانت مستمرة”، مؤكدا ان القرار الاخير لغرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة في لبنان خير دليل على ان العدالة لا تنام وآتية لا محالة.

في السياق، أعلن كالو ان بهاء الحريري أحبّ في هذه الذكرى تكملة ما بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ أكثر من اربعين سنة، والقيام بتقدمة منح لأكثر من ألف طالب وطالبة على مختلف المناطق اللبنانية، لمساعدتهم بتحمّل اعباء الانهيار الذي وصلنا اليه، وهذا سيحصل من خلال “مؤسسة نوح”.

وقال ان بهاء ينتهز هذه الفرصة اليوم ليقول ان هذه المسيرة هي مسيرته كمواطن ومسيرتنا كلنا كلبنانيين وسنستمر بها.