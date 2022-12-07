مبنى آيل إلى السقوط في صيدا.. والسكان يجازفون بحياتهم!

حذّرت بلدية صيدا مجددًا سكان مبنى “بدير وحمدان” في محلة البوابة الفوقا في المدينة، بضرورة إخلائه فوراً بعدما أنذرتهم سابقاً منذ سنوات بسبب إتساع الشقوق والتصدعات فيه، لا سيما في الطوابق الأرضية، حيث نال الصدأ من الحديد.

هذا وقد رفعت البلدية لافتة كبيرة امام المبنى كتب عليها: “هذا المبنى القائم على العقار 1089 الدكرمان. متصدع وآيل إلى السقوط. يطلب من جميع قاطنيه إخلاءه فوراً”.

فيما يجازف قاطنو المبنى بحياتهم مع عدم توفر البديل السكني، وفي ظل الايجارات المرتفعة. ويتألف المبنى من 8 طوابق حيث يضم كل طابق 3 شقق، إضافةً إلى محال تجارية وعيادات طبية.