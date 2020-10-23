متابعة للتحقيقات في مخالفات وزارة التربية… مذكرة للتمييزية

عطفا على الإخبار الذي حمل الرقم 5602/م/ 2020 المقدم من المحاميين باسم حمد ونديم قوبر، ضد كل من وزير التربية السابق الياس بو صعب، رئيسة مركز البحوث السابقة ندى عويجان ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، وبعد مثول كل من الوزيرين طارق المجذوب والياس بو صعب أمام القضاء، تقدم المحاميان حمد وقوبر بمذكرة الى النيابة العامة التمييزية طلبا فيها الاتي:

تكليف مكتب الوزير المجذوب تزويد القضاء بكشف بأسماء الملحقين بمكتب الوزير واستدعائهم واستجوابهم.

تكليف إدارة المناقصات في الوزارة بلائحة المناقصات التي تمت واستجواب المسؤولين عنها.

إجراء تدقيق مالي بكل المخالفات التي ذكرها الوزير طارق المجذوب.