متحدون: القاضي باسيل تابع التحقيق في الشكوى حول ملف النفايات في طرابلس

أشار “تحالف متحدون” في بيان، الى انه “بعد إثارة “التحالف” لموضوع مطامر النفايات كقنابل موقوتة بسبب إنبعاثات غاز الميثان نتيجة تحلل النفايات، وعلى خلفية الشكوى البيئية المقدمة من التحالف وشركائه جمعية “غرين غلوب” وآخرين بتاريخ 12 تموز 2019،

وتابع النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسّان باسيل اليوم التحقيقات بشأن هذه الشكوى، لاسيّما الشق المتعلّق بجبل نفايات طرابلس، حيث قام بتعيين خبراء للكشف على جبل النفايات في طرابلس وتم استدعاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر إلى التحقيق”.