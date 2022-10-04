متحدون : المودع زاهر الخواجة حراً طليقاً محتفظاً بوديعته

أعلن تحالف “متحدون ” في بيان، أنه “بعدما قام المودع “زاهر الخواجة” باقتحام بنك “لبنان والمهجر” في الضاحية الجنوبية، حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في الملف.

وقد تم ظهر اليوم، وبالتنسيق مع ذوي المودع، التوصل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

ويبدو أن مسلسل اقتحامات المصارف في لبنان لن ينتهي قريباً، إذ أعلنت جمعية المودعين أن المودع “علي حسن حدرج” اقتحم بنك بيبلوس في صور.

كما أقدم المؤهل أول في الجيش المتقاعد “علي الساحلي” على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته بالدولار الأميركي.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان لمتابعة الحادث. وأشارت معلومات “الجديد” الى أن فرع “اللبناني للتجارة” عرض على المودع علي الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لابنه المتواجد في أوكرانيا لكنه رفض وأصرّ على أخذ وديعته كاملة.