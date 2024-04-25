"متحدون": وقفة لمودعين ومحامين احتجاجاً على "محاولات تعويم المصارف اللبنانية"

أعلن تحالف “متحدون” في بيان أنه “نظّم وقفة غضب تحت عنوان “لا ثقة بالمصارف إن لم تُعِد أموال المودعين”،شارك فيها عدد من المودعين ومحاميهم بدءاً من الساعة التاسعة من صباح اليوم ٢٥ نيسان أمام مدخل فندق فينيسيا في بيروت، حيث ينعقد “الملتقى العربي” الذي يقيمه اتحاد المصارف العربية. وقد رفعت صور “مطلوبون للعدالة” لأصحاب المصارف اللبنانية ولحكّام المركزي وقضاة، كما ويافطة كتب عليها “هل يليق بالمصارف العربية التماهي مع لصوص المصارف في لبنان؟”.

وأضاف البيان: “تأتي هذه الوقفة احتجاجاً على محاولات تعويم أصحاب المصارف اللبنانية الذين أمعنوا في سرقة المودعين وإذلالهم وضرب الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه ورئيس اتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان محمد الأتربي، اللذين يحضران الملتقى”.