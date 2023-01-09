الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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متحور جديد من "كورونا" يدق أبوابنا... احذروا!

منذ ساعة واحدة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أكد امين عام الصليب الاحمر جورج كتانة انه خلال الاسبوعين الماضيين نقلنا 212 حالة كورونا الى المستشفى.

وأشار كتانة عبر الـLBCI إلى أن الخوف موجود ولكن لا لزوم لاقفال البلد، الا انه شدد على ضرورة اخذ الاجراءات اللازمة كون هناك “موجة قوية قادمة”.

وعن اوضاع المستشفيات، قال: “القطاع الاستشفائي ضرب بنسبة 60-70% فتخيّلوا ان ليلة رأس السنة اكدت المستشفيات ان لا مكان فيها ونحن نعمل على الصحة الأولية مما يخفف نقل المرضى الى المستشفيات كما ان المستشفيات حاول تنظيم نفسها ولنعترف ان هناك مشكلة امنية صحية”.

بدوره، أوضح نقيب الأطباء يوسف بخاش أن “هجرة الأطباء سببها الأساسي دخل الطبيب”، مؤكداً أننا “نعمل على تحسين دخلهم وإيصال حقهم عند قيامهم بأعمال طبية”.

وأضاف: “نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبه الـh1n1، لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة”.

وتابع بخاش: “على المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح”.​

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