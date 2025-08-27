الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
متري: تدخل إيران في لبنان مستمر بشهادة مسؤوليها ومستعدون لزيارة سوريا

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 6:42 مساءً
نائب رئيس الحكومة طارق متري

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري في تصريحات لـ”الحدث”، أن تدخل إيران في الشأن اللبناني لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل بات موثقًا بشهادة مسؤولين إيرانيين أنفسهم، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام استقرار البلاد.
وحول العلاقة مع سوريا، شدد نائب رئيس الحكومة على أن تأجيل الزيارات الرسمية السورية لا يعني وجود أزمة بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان منفتح على زيارة دمشق والاستماع إلى أي مقترحات، بهدف تعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى أن ترسيم الحدود مع سوريا يجب أن يتم بشكل نهائي حفاظًا على السيادة وضبط المعابر.
وفي الملف الأمني، أشار إلى أن الورقة الأميركية التي تم طرحها مؤخرًا تهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية، في ظل التصعيد المتواصل جنوبًا.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة اللبنانية هي المكان الطبيعي للحوار الوطني، معتبرًا أن لا حاجة لإنشاء كيانات جديدة خارج الأطر الدستورية.
واختتم نائب رئيس الحكومة بالإعلان أن جلسة مجلس الوزراء المقررة في 2 سبتمبر لا تزال قائمة، وسيتم خلالها عرض خطة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفها بالمفصلية على طريق بسط سلطة الدولة.

