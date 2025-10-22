متري: لبنان يفتح صفحة بيضاء مع سوريا والحكومة تركز على حل ملفات السجناء والنازحين

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في مقابلة مع برنامج “حوارات السراي” عبر “تلفزيون لبنان”، أن توليه الوزارة جاء بشكل مفاجئ عقب استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بعد ترشيحات من المتروبوليت الياس عودة والوزيرين السابقين فؤاد بطرس وغسان التويني، لاختيار أرثوذكسي مستقل لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتقالية.

وتحدث متري عن نشأته في طرابلس، موضحاً أنها بيئة بعيدة عن التفرقة الطائفية، واصفاً نفسه بأنه يؤمن بالحوار والفهم المشترك، ويملك خبرة في الوساطة بالنزاعات، مؤكداً أن دوره كنائب لرئيس الحكومة هو المحافظة على موقف الحكومة مجتمعة ومرجعيته البيان الوزاري.

وفيما يخص العلاقات مع سوريا، اعتبر متري أن الوقت حان لبناء علاقة متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل، وأن الاتفاقية القضائية مع سوريا توفر فرصة لتسريع محاكمات السجناء السوريين في لبنان، خصوصاً الموقوفين السياسيين، مع رفض المقايضة بين قضايا السجناء اللبنانيين والسوريين. كما شدد على أن ملف النازحين السوريين سيتم حله عبر إعادتهم إلى بلادهم مع إبقاء من يحتاجهم سوق العمل اللبناني.

أما بشأن الوضع الأمني على الحدود، أعرب عن القلق من المناورات الإسرائيلية، لكنه رفض التهويل حول اندلاع حرب واعتبر أن واجب لبنان هو الدفاع عن حقه بالسياسة والدبلوماسية، مع التأكيد على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار متري إلى تقصير الحكومة بحق الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، كاشفاً عن اجتماع ثاني سيعقد في دمشق ودراسة إنشاء مركز للطب الشرعي لكشف هويات الضحايا.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر أن موازنة 2026 لم تلبِ بعض المطالب المشروعة، مثل زيادة الأجور ومعالجة وضع متعاقدي الجامعة اللبنانية، لكنه أشار إلى أن المجلس النيابي سيُطلب منه فتح اعتمادات خاصة للجامعة اللبنانية وأصحاب الحقوق لحل قضية تفرغ الأساتذة.