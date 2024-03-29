الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متطوعو الدفاع المدني يعلقون عملهم في جميع مراكز الشمال

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 29 - مارس - 2024 12:27 مساءً
A A A
طباعة المقال

تداعى متطوعو الدفاع المدني الاقليمي في الشمال الى عقد لقاء “لرفع الصوت والحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية”.

وأصدروا بيانا قالوا فيه: “بعد تثبيتنا في ملاك المدرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣، وبعد الوعود المتكررة في كل شهر بأننا سنتقاضى أجورنا عن ثمانية اشهر، وبعد الطلب منا بالالتزام بالدوام، تركنا أعمالنا وضماننا في المؤسسات التي كان معظمنا يعمل فيها. لدينا عوائل وأطفال بحاجة لتغطية طبية ومدرسية وأدنى حقوق العيش الكريم”.

وختم البيان: “بعد اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الخميس ٢٨/٣/٢٠٢٤ ولم يصدر عنها أي بيان بخصوص رواتبنا، لذا نؤكد أننا سنقوم بتعليق العمل لدى المراكز التابعة للشمال الإقليمي حتى صدور قرار ينصفنا في اجتماع المقرر الثلثاء المقبل في ٢/٤/٢٠٢٤ للجان المختصة بشأن الموظفين المظلومين، وبعد ذلك لن يكون هناك أي تنفيذ لمهمات حتى إشعار آخر ما لم يقوموا بإنصافنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرفاعي: المقاومة قادرة على مواصلة معركة طوفان الأقصى لأكثر من سنة
    كرم: مفهوم القيادة لدى طوني فرنجية مُبنى على الزعاماتية والاستعراض
    "نداء الوطن" تتوقف عن الصدور.. والدولة غائبة عن النظام الاقتصادي المشوّه للقطاع الصحفي

    الأكثر قراءة

    غارات على مدينة حلب شمال سوريا
    فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
    رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!