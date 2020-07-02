متظاهرون قطعوا الطريق تحت جسر الكولا والمدينة الرياضية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان محتجين على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، والارتفاع الجنوني للاسعار، قطعوا الطريق تحت جسر الكولا في بيروت، المسلك الشرقي، وقد تم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.

كما تم قطع الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، ويقوم الجيش بتحويل السير إلى مسارب فرعية

وأعلنت مصادر في السرايا الحكومي عن انعقاد جلسة أساسية اليوم لمجلس الوزراء على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإقفال عدد من المحال التجارية والحيّز الأكبر في الجلسة هو للوضع المالي ولبحث التطورات وكيفية السيطرة على الأسواق.

وقالت المصادر أن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و رئيس جمعية المصارف سليم صفير حضور جلسة الحكومة التي ستخصص الجزء الاكبر منها للوضع المالي.

وأشارت المصادر أن رئيس الحكومة بصدد توجيه سلسلة اسئلة لسلامة ابرزها عن اسباب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ونتائج تدخل المركزي في السوق.