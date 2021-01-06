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متعاقدو الأساسي: التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الإقفال

منذ 49 دقيقة
المدارس في لبنان

تأجيل الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية

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أعلن المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان، “التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الإقفال من 7 كانون الثاني لغاية 1 شباط 2021، بسبب الإجحاف الذي لحق بنا جراء إصدار الوزارة لقرار يمس ساعاتنا ورزقنا ومكسب عيشنا، وكنا نأمل من الوزارة احتساب ساعات العقد كاملة لما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة”.

كما أعلنوا عن “سلسلة تحركات احتجاجية أمام وزارة التربية يحدد موعدها لاحقا”.

يذكر أنه صباح غد الخميس يبدأ الإقفال التام إثر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 4166 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و21 حالة وفاة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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