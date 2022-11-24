الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متعاقدو الأساسي: قرار شورى الدولة انتصار لدولة القانون والمؤسسات

منذ 5 دقائق
المدارس

المدارس

A A A
طباعة المقال

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الى ان “مجلس شورى الدولة اصدر، اليوم الخميس، حكمه بتوقيف فوري لقرار وزير التربية القاضي عباس الحلبي بحق رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين”.

واعتبرت في بيان أن “هذا الحكم العادل هو انتصار لدولة القانون والمؤسسات وفيه يعاد الأمل بدور القضاء النزيه في لبنان”.

وشكرت اللجنة “القضاء الاداري على اعادة الامل بميزان العدل، كما شكرت محامي مجموعة “رواد العدالة” على تبنيهم القضية كقضية رأي عام وتقديم الطعن الى مجلس شورى الدولة ومتابعة القضية حتى اصدار الحكم اليوم”. وشكرت ايضا محامي منظمة “ريفوم” ، التيار النقابي المستقل، الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، وشباب وشابات حملة “وين صندوقك”.

وختمت: “لم ولن يضيع حق وراءه مطالب، وما بين لقمة العيش والمواجهة، سنختار المواجهة لأن كرامة المعلم خط احمر، ولا خلاص للقطاع التعليمي الا بتعزيز العمل النقابي الحر الذي يؤمن عدالة اجتماعية للجميع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عباس الحلبي
    الحلبي: نبذل أقصى جهودنا بالإمكانات المتاحة ولم نقصر
    وفاة
    طعنوه بسكين أكثر من ثلاثين طعنة... إليكم التفاصيل
    تلفزيون لبنان
    هل سينقل تلفزيون لبنان مباريات المونديال؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خسر أكثر من مائة ألف دولار بسبب فوز المنتخب السعودي!
    شعار تطبيق واتساب
    خبر غير سار لمستخدمي الواتساب.. تحضروا للاشتراك الشهري!
    ليونيل ميسي
    بالفيديو.. تصرف صادم من مشجع أرجنتيني بعد هزيمة فريقه أمام السعودية