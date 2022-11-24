متعاقدو الأساسي: قرار شورى الدولة انتصار لدولة القانون والمؤسسات

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الى ان “مجلس شورى الدولة اصدر، اليوم الخميس، حكمه بتوقيف فوري لقرار وزير التربية القاضي عباس الحلبي بحق رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين”.

واعتبرت في بيان أن “هذا الحكم العادل هو انتصار لدولة القانون والمؤسسات وفيه يعاد الأمل بدور القضاء النزيه في لبنان”.

وشكرت اللجنة “القضاء الاداري على اعادة الامل بميزان العدل، كما شكرت محامي مجموعة “رواد العدالة” على تبنيهم القضية كقضية رأي عام وتقديم الطعن الى مجلس شورى الدولة ومتابعة القضية حتى اصدار الحكم اليوم”. وشكرت ايضا محامي منظمة “ريفوم” ، التيار النقابي المستقل، الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، وشباب وشابات حملة “وين صندوقك”.

وختمت: “لم ولن يضيع حق وراءه مطالب، وما بين لقمة العيش والمواجهة، سنختار المواجهة لأن كرامة المعلم خط احمر، ولا خلاص للقطاع التعليمي الا بتعزيز العمل النقابي الحر الذي يؤمن عدالة اجتماعية للجميع”.