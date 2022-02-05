الأربعاء 8 رجب 1443 ﻫ - 9 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متعاقدو الأساسي: لعدم العودة قبل تحصيل الحقوق

5 - فبراير - 2022
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، انه “استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية التي تقيمها اللجنة الفاعلة في المحافظات، تم الاعتصام صباح اليوم السبت 5 شباط 2022 في حاصبيا، وقد حضر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ومدراء واساتذة ملاك لنصرة الاساتذة المتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني في قضيتهم المحقة”.

وأكدت اللجنة “عدم العودة قبل تحصيل حقوق الاساتذة المتعاقدين ببدل نقل وعقد كامل وراتب شهري والمساعدات الاجتماعية والحوافز التي لم تدفع بعد”.

وألقيت كلمات خلال الاعتصام أكدت ان “أساتذة الجبل جزء لا يتجزأ من الاساتذة في المحافظات كافة، وهم في التزام تام مع قرارات اللجنة واي كلام خارج السرب لا يمثلهم”.

كما أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة الأستاذة نسرين شاهين التي تعذر عليها الحضور، انها والاساتذة المتعاقدين يشعرون “بالفخر من موقف اساتذة حاصبيا المشرف، فهم كانوا دوما ولا يزالون في طليعة التحركات التربوية المحقة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر: زعماء لبنان وعلى رأسهم حزب الله هم من يحرمون البلد من الكهرباء
الثلوج في لبنان
العاصفة تَهُب مرتين …. أيها اللبنانيون استعدوا للمنخفض الجديد
نقابة المالكين
نقابة المالكين تحذر: خدمة الإيجار في خطر!!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماهر الأسد
الكبتاغون «مكدّس» في المستودعات… وماهر الأسد يضغط على حزب الله
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
فيديو.. قرار للعاهل السعودي بشأن زوجة إعلامي لبناني يثير تفاعلًا كبيرا
laila majdalani
مليارديرة لبنانية الأصل تقود بالميراس البرازيلي.. من هي ليلى مجدلاني؟