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متعاقدو الأساسي: للإسراع بدفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي

منذ 18 دقيقة
المدارس

المدارس

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حيت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، “الاساتذة المتعاقدين بانطلاقة العام الدراسي الحالي”، وتوجهت لـ”المعنيين في وزارة التربية بالاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث عن العام الماضي، ودفع كل المتأخرات المالية للحوافز (٩٠$) والدورة الصيفية ودفع المستحقات المالية للزملاء المستعان بهم، صباحي ومسائي، كي لا يضطر الاساتذة الى التوقف القسري نظرا للضائقة المالية التي يمرون بها، وارتفاع تكاليف بدل النقل”.

وشكرت اللجنة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على “مساعيه وجهوده في تأمين الحوافز المالية”، متمنية عليه “العمل على إصدار تعميم اجر الساعة الجديد وآلية توزيع الحوافز المادية (١٣٠$) شهريا، وتجديد مرسوم بدل النقل عن العام الحالي، وتوقيع عقود الاساتذة المتعاقدين عن العام الحالي”.

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