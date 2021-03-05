الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متعاقدو الاساسي: قرار المجذوب وقفة جريئة صارخة

5 - مارس - 2021
المدارس

المدارس

A A A
طباعة المقال

أكدت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” في بيان، أنه “بعد قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم وقف التدريس في كل المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة مدة أسبوع كإنذار لخطورة ما وصل إليه القطاع التعليمي، لا يسعنا كأساتذة متعاقدين التزمنا الاضراب المفتوح منذ شهرين حتى اليوم دفاعا عن حقوقنا الا اعتبار هذه الخطوة بمثابة وقفة جريئة صارخة محقة من معاليه”.

أضاف: “وعليه، تعلن اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين الوقوف الى جانب وزير التربية وتأكيد ما جاء في كلامه من غبن لاحق بكل أطياف القطاع التعليمي، لا بل هذا الكلام هو صرختنا التي ما زلنا نرفعها منذ شهرين وما زلنا نقول للرأي العام ان القطاع التعليمي ليس بخير”.

وختم البيان:اليوم جميعنا كتربويين علينا الوقوف وقفة واحدة حماية ودفاعا عن هذا القطاع. لذا، نحن كلجنة فاعلة نعلن الاستمرار في الاضراب المفتوح، كما ندعو الى رص الصفوف حول وزارة التربية ليوضع هذا الملف اولوية عند المسؤولين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
جورج كلاس
كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
مصرف لبنان
بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
إيلي الخوند
أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
ماء البحر- تعبيرية
فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق