متعاقدو الاساسي: قرار المجذوب وقفة جريئة صارخة

أكدت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” في بيان، أنه “بعد قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اليوم وقف التدريس في كل المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة مدة أسبوع كإنذار لخطورة ما وصل إليه القطاع التعليمي، لا يسعنا كأساتذة متعاقدين التزمنا الاضراب المفتوح منذ شهرين حتى اليوم دفاعا عن حقوقنا الا اعتبار هذه الخطوة بمثابة وقفة جريئة صارخة محقة من معاليه”.

أضاف: “وعليه، تعلن اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين الوقوف الى جانب وزير التربية وتأكيد ما جاء في كلامه من غبن لاحق بكل أطياف القطاع التعليمي، لا بل هذا الكلام هو صرختنا التي ما زلنا نرفعها منذ شهرين وما زلنا نقول للرأي العام ان القطاع التعليمي ليس بخير”.

وختم البيان:اليوم جميعنا كتربويين علينا الوقوف وقفة واحدة حماية ودفاعا عن هذا القطاع. لذا، نحن كلجنة فاعلة نعلن الاستمرار في الاضراب المفتوح، كما ندعو الى رص الصفوف حول وزارة التربية ليوضع هذا الملف اولوية عند المسؤولين”.