متعاقدو الاساسي: مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق المطالب

اعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي “الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق المطالب”.

وقالت في بيان: “بعد الاجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي، حيث قدم الطروحات للمتعاقدين، وبعد أن طلب منا فرصة لانطلاق العام الدراسي بتاريخ 11 الحالي، طلبنا بدورنا الرجوع إلى المتعاقدين عبر استفتاء آرائهم، وبناء عليه جاءت النتيجة 80.9% بالاستمرار في مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق المطالب سلة واحدة، فيما سجلت نسبة 19.1% بعدم الاستمرار في المقاطعة”.

تابع البيان: “وعليه، نطرح مبادرتنا على الوزير الحلبي بعودة مشروطة، وبمساواة جميع المتعاقدين بالمساعدة المالية المقدمة من الدول المانحة (90$ شهريا) بين جميع المتعاقدين بكل تسمياتهم، اضافة الى إصدار قرار من وزير التربية قبل 11 الحالي باعتماد العام الدراسي 25 اسبوع تدريس، والعمل بأقصى سرعة على رفع أجر ساعة التعاقد بنسبة 80% يشملها بدل النقل اليومي للمتعاقدين بـ 64000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي، والعمل بشكل جدي على القبض الشهري للمتعاقدين، ومتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والصحي مع المعنيين”.

واضاف: “بناء على ما تقدم، يعود المتعاقدون إلى المدارس بتاريخ 11 تشرين الأول إذا تم تحقيق البندين الأول والثاني، وإعطاء مهلة شهر واحد من تاريخ 11 الحالي لإصدار قرار رفع اجر الساعة وبدل النقل، وفي حال لم يتم تحقيق ذلك، سيتم إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق هذا البند”.

وختم البيان داعيا المتعاقدين إلى “التريث في العودة الى المدارس في 11 تشرين الأول، وانتظار رد وزارة التربية على مبادرتنا”.