متعاقدو التعليم الأساسي الرّسمي: هم أرادوها معركة مفتوحة!!

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرّسمي في لبنان أنها لا تزال على موقفها بعدم العودة غدًا نهار الاثنين 10 كانون الثاني إلى المدارس، في ظلّ تجاهل وزير التربية والوزارة لمطالب المتعاقدين.

هم أرادوها معركة مفتوحة وكسر المتعاقدين بحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأوضحت اللجنة للرأي العام ان عدم عودة المتعاقدين ليس سببه تفشي فيروس كورونا رغم صعوبته ، وانما الوضع الاقتصادي والمالي السيء جداً للمتعاقدين خاصة ان الوزارة لم ترسل لهم مستحقاتهم المالية ولا الحوافز المالية (90$) ولا يملكون ثمن دخول طوارئ المستشفى في حال اصابتهم بفيروس كورونا، اضف الى ذلك ان لا قدرة للمتعاقد أن يقبض سعر ساعة التعاقد 20 الف ليرة والاستمرار في ظل سعر صرف الدولار 30600 ليرة وبشكل تصاعدي.

تدعو اللجنة كافة المتعاقدين الاساسي لعدم العودة من أجل تحقيق المطالب.