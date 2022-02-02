متعاقدو التعليم الأساسي يرفعون الصوت: التحركات ستشمل كل المناطق

نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي في محافظة النبطية وقفة احتجاجية أمام المنطقة التربوية في النبطية، “رفضا لسياسة المماطلة والتسويف التي تمارسها وزارة التربية الوطنية بحقهم والتي ترفض اعطاء الاساتذة حقوقهم المحقة من بدل نقل وضمان اجتماعي والعقد الكامل وغيرها”.

ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها:”عذرا تلامذتنا كرامتنا قد جهزت لها الاكفان فلن نعود قبل تحريرها، استاذ ذليل جيل ذليل، استاذ متعاقد من حقي العقد الكامل، بدل نقل، الضمان، المنحة الاجتماعية”.

والقيت كلمات في التحرك أكدت عدم العودة الى التعليم قبل تحقيق المطالب المرفوعة.

وتحدث في الاعتصام كل من نسرين شاهين عن اللجنة الفاعلة، حيث اكدت أن “التحركات ستشمل كل المناطق وستستبع بتحرك امام وزارة التربية”.

بدورها، اكدت ملاك ياغي” عدم العودة للتعليم قبل أن يدفع بدل النقل اليومي وليس ليومين فقط، وكذلك ال90 دولارا وغيرها من المطالب.

وكانت كلمة لحسن سرحان بإسم الاساتذة المستعان بهم، كما سألت فاطمة حيدر عن التعليم المهني، وزير التربية عن “بدل النقل، وحقنا المكتسب لم نحصل عليه”.