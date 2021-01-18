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متعاقدو التعليم المهني في بعلبك: قررنا الاضراب المفتوح

منذ 3 ساعات
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

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اعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني في بعلبك – الهرمل، في بيان، انه “نظرا لما آلت اليه الاوضاع المعيشية والحياتية في الآونة الأخيرة واوضاع المتعاقدين في التعليم المهني والتقني خصوصا، الذين حرموا وما زالوا محرومين ، من أبسط الحقوق التي تضمن لهم الاستقرار الوظيفي ومقومات العيش الكريم في بلد دأب المسؤولون فيه على التغافل عن أوجاعنا والتغاضي عن مطالبنا منذ عقود، حتى بتنا على قناعة تامة بأن قضيتنا المحقة لا سبيل لها ان تنتصر الا باللجوء الى الاضراب المفتوح” .

وقالوا: “وعليه فإننا ذاهبون الى الاضراب المفتوح ابتداء من اليوم وإن قرارنا قد اتخذ ولا رجوع عنه الا بعد احتساب عدد ساعات العقود كاملة للعام الدراسي الحالي لجميع المتعاقدين على أساس ثلاثين اسبوعا، ودفع مستحقات المتعاقدين فصليا”.

وختموا “مؤكدين الالتزام الكامل لهذا الخيار وعدم الرجوع عنه حتى تحقيق المطالب”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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