متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي زاروا المديرة العامة: للتثبيت ودفع المستحقات

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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، ان وفدا منها “اجتمع مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري التي أكدت “أهمية التعليم المهني والتقني وضرورة تعزيز هذا القطاع وضمان إستقراره، والسعي لإنصاف ودعم المتعاقدين للحفاظ على حقوقهم”.

وناشد المجتمعون، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، بالعمل على إحتساب كامل عقود الأساتذة المتعاقدين للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

ونظرا للظروف المعيشية الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء وباء كورونا المتفشي حاليا، تمنى المجتمعون على سعادتها العمل لدفع المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وبناء عليه، تم رفع كتاب الى معالي وزير التربية والتعليم العالي، بواسطة سعادتها، حول الموضوعين المذكورين أعلاه.

كما تم التباحث أيضا، في موضوع تثبيت الأساتذة المتعاقدين في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نظرا لأحقية هذا المطلب.

وقام المجتمعون بشكر سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني على حسن إستقبالها لهم، رحابة صدرها وتفهمها لهواجسهم”.