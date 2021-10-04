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متعاقدو الجامعة اللبنانية "يستهجنون" ما قام به رئيس الجامعة!

4 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2021 5:33 مساءً
الجامعة اللبنانية - الادارة المركزية

الجامعة اللبنانية - الادارة المركزية

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صدر عن لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية التالي:

بكثير من الاستغراب والاستهجان، وبعد الاهمال والتسويف في بت ملف التفرغ، تلقى الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، الرسالة الموجهة من رئيس الجامعة الى معالي وزير التربية، والتي يقترح فيها اقرار صرف مبالغ و مالية لاساتذة الملاك والتفرغ من دون ان يلحظ الطلب الاساتذة المتعاقدين وعليه، نؤكد على الآتي:

. ان المساعدة المالية المقترحة لأساتذة الملاك والتفرغ تُعتبر زهيدة ولا توازي إطلاقًا مجهودهم، ولم يكن الاساتذة ينتظرون مساعدات بل حلولاً مستدامة تمكّنهم من الصمود في خدمة جامعتهم وطلابهم.

. ان الاساتذة المتعاقدين، والذين مللنا من التذكير بحجم مآسيهم، يشكّلون حالياً اساس هذه الجامعة وقد أدّوا واجبهم وأكثر العام المنصرم، وفي ظروف أقلّ ما يُقال بشأنها أنها كانت كارثية.

. وإذْ يستنكر الاساتذة المتعاقدون عدم لحظهم في اقتراح رئيس الجامعة، يؤكدون أن انزعاجهم لا يرتبط مطلقاً بالناحية المادية الزهيدة وانما بالجانب المعنوي. حيث يستغربون ألاّ يتم لحظهم من جانب رئاسة الجامعة كونها الأدرى بتفانيهم رغم تعاسة أحوالهم.

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