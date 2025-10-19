الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
متعاقدو الجامعة اللبنانية يطالبون بتحقيق وعد التفرّغ ويشددون على استقرار التعليم العالي

متعاقدو الجامعة اللبنانية

متعاقدو الجامعة اللبنانية

توجه متعاقدو الجامعة اللبنانية، في بيان، الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مجددين التذكير ب”الوعد الذي سبق وأطلقتموه بخصوص إنجاز ملفّ التفرّغ، وهو الملف الذي ينتظره أساتذة الجامعة منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، إذ يعود آخر تفرّغ إلى سنة 2014″.

واعتبروا أن “هذا الالتزام ليس مجرّد تصريح، بل هو خطوة أساسية لتحسين أوضاع الجامعة اللبنانية، وضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية جامعة تُعنى بالعلم والبحث وخدمة المجتمع. لذا، نتطلّع إلى ترجمة هذا الوعد إلى خطوات عملية واضحة تمهيداً لإقرار ملفّ التفرّغ الذي يُعيد الاستقرار الأكاديمي والمهني إلى الأساتذة، ويُعزّز جودة التعليم والبحث العلمي في جامعتنا الوطنية”.

وختم المتعاقدون بيانهم: “إنّ الوفاء بهذا الوعد يُشكّل التزاماً أخلاقياً ووطنياً تجاه الجامعة اللبنانية، ورسالة ثقة بمستقبل التعليم العالي في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

