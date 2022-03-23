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متعاقدو الجيش والامن الداخلي يقفلون مصرفًا في كوسبا

منذ ساعة واحدة
جمعية مصرف لبنان

جمعية مصرف لبنان

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تستمرّ معاناة اللبنانيين اليومية على كل الأصعدة، ولا سيما بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل والرواتب المتدنية. وللمعاناة وجه خاص مع المصارف، ان كان لجهة سحب رواتبهم أو لجهة ودائعهم التي أصبحت في مهب التبخّر والاختفاء.

في هذا السياق، أقفل متقاعدو الجيش وقوى الامن الداخلي مدخل مصرف BlC في كوسبا، مطالبين بإعطائهم مستحقاتهم والمساعدات الاجتماعية كاملة، إذ أن هذا المصرف يعطي 60 بالمئة منها والـ 40 بالمئة الباقية تصرف لشراء مواد غذائية من السوبرماركات في المنطقة.

وقد تراجع المتقاعدون موقتا عن اضرابهم وإقفالهم لمدخل المصرف الى حين قبض الموظفين رواتبهم آخر الشهر، مؤكدين أنهم في حال أي خلل بالاتفاق سيتخذون إجراءات جديدة لتحصيل مطالبهم.

    المصدر :
  • المركزية

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