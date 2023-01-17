الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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متعاقدو الرسمي في النبطية: ماضون في الإضراب المفتوح

منذ ساعة واحدة
الأساتذة أكدوا المضي في إضرابهم

الأساتذة أكدوا المضي في إضرابهم

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يواصل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي في الثانويات والمدارس الرسمية والمهنية في مدينة النبطية ومنطقتها، إضرابهم المفتوح تضامنًا مع دعوة لجنة المعلمين الثانويين للإضراب احتجاجاً على “عدم إيفاء وزارة التربية والتعليم العالي بوعودها ودفع مستحقاتهم المقررة لهم”.

الأساتذة أكدوا “المضي في إضرابهم وعدم العودة الى مدارسهم تحت أي ذريعة”، داعين زملائهم في الملاك وفي كل القطاعات التعليمية الى مساندتهم “والمشاركة في الاضراب المركزي الذي دعت إليه لجنة المتعاقدين في ساحة رياض الصلح في بيروت غدًا، بهدف إنقاذ العام الدراسي من خلال الحصول على كامل حقوقنا أسوة بباقي القطاعات”.

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