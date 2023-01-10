الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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متعاقدو الرسمي يُطالبون بخطة طوارئ: التاريخ لن يرحم المتخاذلين

منذ 6 دقائق
المتعاقدون في التعليم الرسمي يُطالبون بخطة طوارئ

المتعاقدون في التعليم الرسمي يُطالبون بخطة طوارئ

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وجّهت الهيئة التنسيقية لجميع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي (المهني والأساسي والثانوي)، رسالة إلى رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، جاء فيها:

“سعادتك المؤتمن على كبرى المؤسسات التربوية وعلى أهم اللجان النياببة وهي لجنة التربية التي تحاكي مئات الآلاف من الأساتذة والطلاب والأهل، ألا تستحق منكم خطة إنقاذ وطوارئ لإنقاذ ما تبقى من المدرسة الوطنية ومستقبل مئات الآلاف من الطلاب، أمام سلطة تقاعست عن تأمين الأمان للأساتذة والشعور بالتفاؤل تجاه مستقبلهم، أوليس دوركم تشريعي رقابي؟ ألا تستحق هذه الفوضى التربوية التي نعيشها منذ ٤ سنوات خطة طوارئ تربوية لإنقاذ المدرسة الوطنية.

أربع سنوات ونحن نقاتل باللحم الحي من أجل مستقبل طلابنا الذين هم أولادنا وفلذات أكبادنا وهو واجب علينا، لعلكم تسرعون فالوقت ليس لمصلحتكم والتاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين”.

 

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