الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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متعاقدو اللبنانية: وقفة اعتصامية الخميس

منذ 4 ساعات
متعاقدو اللبنانية دعوا الى الاعتصام الاثنين

متعاقدو اللبنانية دعوا الى الاعتصام الخميس

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أعلنت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها “ستنفذ وقفة اعتصامية عند الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في 20 من الحالي”، واعتبرت أن “إعلان رئيس الحكومة عزمه الدعوة إلى إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء فرصة ثمينة للمسؤولين لانجاز التفرغ وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة وإن حظوظ إقرار التفرغ قد تعززت بفعل الأجواء التفاؤلية بخصوص إنعقاد جلسة حكومية”، داعية الأساتذة إلى “التزام الاضراب والمشاركة في التحركات المقبلة”.

ونوه الأساتذة ب “الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة لإعداد ملف التفرغ وإحالته إلى الوزير في أقرب موعد تمهيدا لرفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإقراره”.

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