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متعاقدو المهني: اجتماع اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإضراب

17 - يناير - 2021
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

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أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان في ‏بيان، أنه “بعدما عقد الاساتذة مندوبو المعاهد والمدارس الفنية والمهنية، ‏لقاء موسعا ليل أمس عبر تطبيق‎ zoom، ناقشوا فيه الخطوات الواجب ‏اتخاذها للضغط من أجل إقرار إقتراح القانون الرامي لإحتساب العقد ‏كاملا، وحيث أن التوجه العام كان مع إعلان الإضراب العام، تقرر ‏توسيع حلقة الاتصالات اليوم لتشمل المعاهد كافة، لاخذ القرار بالاجماع ‏من هذا الموضوع ليكون شاملا وفاعلا.

حيث سيتم عقد اجتماع اليوم عند الثالثة والنصف عصرا لإعلان القرار ‏النهائي الذي يتناسب مع تطلعاتنا جميعا في ظل المعاناة التي نتعرض لها ‏جراء الازمتين الاقتصادية والوبائية. ‏

وبناء عليه نطلب من جميع المندوبين ومسؤولي اللجان في المحافظات ‏متابعة التواصل مع زملائهم ليكون القرار جامعا وموحدا لان مصلحتنا ‏واحدة وقضيتنا واحدة‎”.‎

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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